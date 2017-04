Con alerta eterno, se largó la lluvia en Rosario

El panorama para el domingo no mejora según el SMN: posibles precipitaciones y tormentas, algunas fuertes por la mañana.

La lluvia no llegó con violencia, pero mojó las calles y los techos cuando empezaba a anochecer. El último alerta se actualizaba a las 11 de la noche.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no se cansó de lanzar alertas y avisos a corto plazo durante este sábado, advirtiendo sobre lluvias intensas con posibles ráfagas en toda la zona.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo