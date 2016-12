Concejo: aceleran la pulseada por presupuesto y endeudamiento

Y, llamativamente, las discusiones todavía parecen verdes pese a que esta tarde debería celebrarse la última sesión del año y no queda más tiempo.

Presupuesto, endeudamiento y basura. En la última sesión extraordinaria del Concejo de este jueves, el Frente Progresista intentará darle salida a estos tres temas. Con la basura, ya tuvieron un primer revés, luego de que los concejales de la oposición reunidos en plenario de comisiones rechazara esta mañana la renovación del contrato con Resicom. Desde el Palacio Vasallo no descartaban sumar una extraordinaria el 29 de diciembre.

