Conmoción en Capitán Bermúdez: asesinaron a golpes a mujer de 77 años

Según informó el periodista del Tres Ever Arnoldo, el asesinato de Olga generó gran conmoción en el barrio donde la mujer era muy querida.

Una mujer de 77 años fue asesinada este miércoles al mediodía en su vivienda de Capitán Bermúdez. El hecho ocurrió mientras la víctima se encontraba sola en la casa y sujetos no identificados ingresaron con fines de robo, según las primeras hipótesis. El cuerpo tenía un fuerte golpe en la cabeza que le habría provocado la muerte.

