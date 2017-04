Consejos para aprender a hablar en público

Poné una atención especial en el lenguaje. Sin embargo, evitá el abuso de tecnicismos. Especialmente, si el auditorio puede estar integrado por personas que no tienen ese conocimiento tan profesional del tema del que trata la charla.

Podés preparar un pequeño guión para tener una hoja de ruta. Un hilo conductor de la exposición que poder consultarlo y retomarlo en algún punto en el que lo has perdido. Es muy importante que hables en voz alta para poder mantener el nivel de atención de los asistentes. Algunos ponentes están sentados durante el tiempo de la exposición. Sin embargo, si tenés amplia experiencia en este tipo de pruebas, puedes ponerte de pie y moverte por el escenario mostrando un dominio del espacio.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo