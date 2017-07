Consejos para cuidar la salud con la llegada de la ola polar

La gripe se manifiesta a través de un cuadro de fiebre alta, tos y dolores musculares que pueden ser leves o moderados. En la mayoría de los casos, los pacientes no tienen dificultades graves. Sin embargo, el riesgo de desarrollar complicaciones (la más frecuente es neumonía) aumenta entre los grupos de riesgo.

- Controlar que el conducto de evacuación al exterior de gases no esté obstruido, abollado o desconectado.

- No instalar calefones catalíticos en dormitorios.

- No dejar braseros ni artefactos encendidos de noche.

El monóxido de carbono es un gas altamente venenoso que no tiene color, olor ni sabor y es casi imposible detectarlo por los sentidos. El mismo ocasiona daños en el sistema nervioso central, provocando asfixia y consecuencias irreversibles, incluso la muerte en caso de concentraciones muy altas. Los síntomas de una intoxicación aguda son: confusión, mareos, dolores de cabeza, zumbido de oídos, nauseas, vómitos, palpitaciones, parálisis y convulsiones, entre otros.

En este sentido, desde la Secretaría de Salud Pública emitieron una serie de recomendaciones y medidas a tener en cuenta, entre las que se destacan utilizar abrigo adecuado y cómodo; permanecer en lugares cálidos, no excesivamente calefaccionados y bien ventilados; tener una alimentación balanceada y una buena hidratación. Además, es fundamental el lavado frecuente de manos, evitar asistir enfermos al trabajo, escuela o lugares concurridos, y concurrir al médico en caso de enfermedad.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo