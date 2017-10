Contigiani: “Los que defendemos la política debemos ser implacables con la corrupción”

El candidato a diputado nacional del Frente Progresista, Luis Contigiani, afirmó que "con la corrupción no hay posibilidad de negociar nada" y remarcó: "La corrupción no tiene ideología, destroza la confianza de la gente en la política".

En un alto de sus recorridas por Santa Fe, Laguna Paiva, Santo Tomé y Rosario, Contigiani dijo sentirse orgulloso de que el gobierno provincial puede mostrar “compromiso con la ética pública y la honestidad”.

“Hoy vemos la foto de muchos funcionarios del ex gobierno nacional que recorren los tribunales del país y también de algunos integrantes del gobierno actual que ya están en expedientes judiciales, y yo comparo esa situación con la de nuestro espacio político, donde no hay una sola causa de corrupción. Eso nos permite hablar desde la honestidad y ejecutar 20 mil millones de pesos en obra pública con total tranquilidad sobre nuestros actos”, sentenció el ministro.

“Estamos inaugurando -continuó- el hospital de Venado Tuerto el próximo sábado para asegurar la salud pública a la región en los próximos 100 años. Estamos mostrando un valor que en la Argentina se necesita y no está: el compromiso con la transparencia. Nosotros no robamos; este es un valor que muy pocos pueden mostrar en el país”.

Contigiani enfatizó que el Frente Progresista y el gobierno provincial tienen “un compromiso innegociable con la honestidad, porque la política es para servir y no para servirse”. A su vez, dijo que “los que defendemos la política no podemos titubear ante la corrupción, debemos condenarla y ser implacables. Tenemos que ser coherentes, no negociar con la corrupción”.

También expresó que siente que “el modelo del gobierno de Santa Fe representa los buenos valores en la República Argentina. La grieta favorece la construcción de un país centralista. Por eso, el kirchnerismo no puede pensarse como alternativa; porque son y fueron funcionales con el proyecto del PRO”, sostuvo.

Por último, Contigiani opinó que el caso del sindicalista Pata Medina: “Son hechos imperdonables, tanto en el en la función pública como en la dirigencia sindical. Pero no se debe generalizar porque hay muchos dirigentes sindicales honestos y trabajadores", concluyó.