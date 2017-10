Contigiani: “Por un fuerte compromiso de todos con nuestra provincia”

El primer candidato a diputado nacional por Santa Fe del Frente Progresista Cívico y Social, Luis Contigiani, votó cerca del mediodía de este domingo en Arequito, acompañado de su familia. “Convoco a los hombres y mujeres de Santa Fe a que se expresen, a que lo hagan en familia, con sus amigos y amigas, a que lo hagamos alegremente”, señaló.

“Es un hermoso día para expresar nuestro compromiso con la democracia y con Santa Fe”, sostuvo el actual ministro de la Producción del gobierno de Miguel Lifschitz, que sufragó junto a una de sus hijas en su ciudad natal.

“Cada vez que vengo acá, me emociono. Si llegué hasta acá no es por mérito propio, ni extraordinario, sino por tener el honor en la vida de que muchos me hayan ayudado y acompañado. Así que para mi pueblo no tengo otro sentimiento que gratitud”, aseveró Contigiani.

Finalmente indicó: “Esta jornada electoral espero que tenga la mayor reflexión posible, con un fuerte compromiso de todos los santafesinos con nuestra provincia. Es necesario que entendamos que los argentinos tenemos que reconocernos a partir de un piso común, y que una de las formas de lograrlo es votando, ejerciendo nuestros derechos. Debe haber espíritu de entendimiento y a partir de ahí tomar la propuesta que queramos para el país, pero partiendo de integrarnos”.