Contra la corrupción, de Graciela Ocaña

Con una gestión muy destacada en el PAMI, donde no titubeó en echar a funcionarios para terminar con la impunidad enquistada por décadas, y en el Ministerio de Salud, con la crisis del dengue y la gripe A, Ocaña arremete contra Hugo Moyano, Amado Boudou, Aníbal Fernández, César Milani, empresarios, la mafia de los medicamentos y la efedrina, y se atreve a decirle No a Cristina.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo