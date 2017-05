Controvertido video promociona a basquetbolistas argentinas

"Claramente, le pifiaron muy feo. Es machista, y no muestra nada de la competencia que intenta difundir, ni imágenes, ni protagonistas, ni valores, nada. Encima en estos momentos donde está tan presente el tema del lugar de la mujer en la sociedad y, para cerrar, la frase (más allá de estar dicha con la mejor intención) no es la más feliz por estos días", comentó Diego Brunetti en la misma publicación.

"Como mujer y amante del básquet realmente no me gustó la publicidad de la Liga femenina. Parece más una propaganda de zapatillas con una modelo perfecta que una invitación a ver buen básquet jugado por mujeres reales", escribió la usuaria de Facebook Cecilia Guitart en la publicación de la FanPage oficial.

La Liga Nacional de básquetbol femenina promociona a sus jugadoras con un particular video que ya despertó gran polémica. Es que el material no está protagonizado por verdaderas basquetbolistas sino por una modelo que en ningún momento demuestra alguna destreza deportiva. El título también es sugerente: “Te van a dar ganas de seguirla”.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo