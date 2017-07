¿Conviene o no estudiar con música?

La música es utilizada como una compañía cuando se estudia solo. No obstante, es fundamental que el volumen no sea demasiado alto, ya que terminará desconcentrándote y supondrá una pérdida de tu valioso tiempo.

Como vimos, el estilo de música es un factor relevante al igual que el ambiente. Según comprobaron varias investigaciones, cuando la música presenta un patrón repetitivo, un pulso constante y no es muy estridente, ayuda a la concentración.

El problema como estudiantes es que muchas veces no disponemos de un lugar silencioso para estudiar y nos vemos forzados a intentar concentrarnos en ambientes con una gran contaminación sonora (tráfico, gente hablando, etc). Sobre este punto otro estudio asegura que se obtienen mejores resultados escuchando música de fondo que el sonido ambiente de un espacio ruidoso; así que mejor cargá en tu celular algo de música para estas ocasiones.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo