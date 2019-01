Cotizadísima: la famosa que más cobra por por asistir a un evento

Llega el verano y los eventos sociales se multiplican. A pesar de la crisis económica, el negocio de las “presencias” sigue en pie, sobre todo en destinos como Punta del Este, donde se combinan lanzamientos con la estadía de famosos. Sin embargo, entre los actores y modelos que cobran un cachet por asistir y luego, publicar alguna foto o mensaje al respecto en las redes sociales, hay una famosa que es la más cotizada: la uruguaya Natalia Oreiro.

El diario Perfil reveló cuánto cobran por presencias y posteos los famosos. De acuerdo al informe, se pagan con dinero, canje de productos o servicios, o hasta se regulan por contratos semestrales o por temporada, que gestionan agencias. La celebridad deberá posar delante de una banner o ser parte de una celebración ocupando un sector vip. A veces incluso en fiestas que son privadas.

La más buscada este verano es Carolina Ardohain. Si bien la modelo y conductora debió acodomodar su cachet a la coyuntura, es de las que pudo elegir donde ir. De acuerdo a la Perfil, circula una broma acerca de que al único "evento" al que fue gratis es la fiesta de Puli De María, una famosa DJ muy amiga, incluso es madrina de uno de sus hijos.

Susana Giménez es buscada por casi los únicos que pueden pagar de U$S 20 mil para arriba en Uruguay, los emprendimientos inmobiliarios. Sin embargo, su cachet por ahora sólo es superado por alguien que en Punta del Este no suele veranear: Natalia Oreiro.

La actriz y cantante nunca cobra menos de US$ 30 mil. Su cachet varía de los U$S 5 mil y US$ 8 mil según incluyan posteos en su cuenta de Instagram: dos como mínimo hacen esa diferencia. Su potencial es tal que hace unos dias, un fondo de inversión la contrató como invitada a la comida que organizó en José Ignacio –que no se mediatizó–para los invitados que querían se hicieran una selfie con ella. Y le pagó su cachet más alto de lo que va del verano: US$ 10 mil.

Le siguen en el podio Nicole Neumann. Su cachet rondaría los US$ 4000. Calu Rivero este verano se ubica apenas por debajo de Nicole. Pero su modalidad es más amplia. En algunos casos, a su presencia suma su actividad como DJ y eso le posibilitó hace dos temporadas que la marca de muebles de diseño que la contrató por una noche, le pague con piezas de firmas que ella necesitaba para decorar el refugio que se construyó en Punta del Este. O que como es fan de la marca brasileña Osklen, y comparte la visión de moda sustentable que promueve Oskar Metsavaht, su diseñador, eligió un look para Año Nuevo a cambio de posteos en su Instagram. En un encuentro espontaneo con él se entendieron muy bien y decidieron organizar juntos una comida privada para promover el mensaje de la moda sustentable entre lideres de distintas industrias.

Flor Vigna tiene un cachet no menos de US$ 2000 y en los días que estuvo en Uruguay también logró alojamiento sin costo en José Ignacio. El caso de Zaira Nara es similar al resto pero la diferencia es que es una de las pocas que, por ejemplo, tuvo una agencia que le manejó un contrato por casi todo 2018 para gestionarle desde presencias hasta cada posteo sponsorizado de su Instagram. Con perfil menos explosivo desde lo mediático, trasmite confianza cuando promociona un producto.