Crean un juego de la oca para detectar abusos infantiles

No obstante las autoridades piden analizar más detenidamente el juego y esperar para su implementación masiva, teniendo en cuenta que a veces las preguntas a los chicos pueden causar más malestar. “Hay que saber dirigir la conversación y estar entrenado para ello. Quizás sea necesario usarlo bajo vigilancia”, advirtieron. Hasta el momento sigue en fase de prueba.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo