“Cronometrar” el sexo puede ser beneficioso para la pareja

No preocuparse por el envejecimiento. Según expertos, las personas de 40 años tienen a esa edad mejor sexo en comparación a cuando eran más jóvenes. Es que los individuos maduros son más aventureros, creativos y más dispuestos a probar cosas nuevas.

Cinco minutos es suficiente. Científicos australianos determinaron que el tiempo promedio de penetración entre parejas heterosexuales es de 5,44 minutos. El análisis, que abarcó marcas que iban desde los 33 segundos a los 44 minutos, mostró que las relaciones sexuales no deben ser tan largas para resultar satisfactorias.

Una vez por semana es suficiente. Un estudio realizado en 2016 demostró que las parejas que tenían sexo más de una vez por semana no eran más felices que quienes lo practicaban cada siete días. De hecho, el trabajo perteneciente a la Universidad de Catar, dice que pasarse de esa frecuencia podía hacer mermar el deseo.

Tener menos sexo espontáneo. No hay que esperar a que uno se sienta excitado por arte de magia sino animarse a deshacer la cama. De hecho, un estudio británico halló que los matrimonios que arman una cita al menos una vez al mes tienen menos chances de separarse. En la misma línea, el terapista sexual estadounidense Ian Kerner opina que el sexo planeado es el mejor sexo. “Hay que empezar a guardarse en el calendario días para copular. Así es la única manera de recuperar la frecuencia de las relaciones”, indicó el experto.

¿Mejorar tu vida en pareja está entre las metas para este nuevo año? Entonces tendrás que continuar con la lectura de esta nota propuesta por docsalud.com . Es que una serie de estudios determinaron que llevar un horario para tener sexo puede mantener viva la llama y que no hay que esperar a “estar de humor” para intimar. Aquí, los consejos.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo