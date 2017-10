Crudo relato de un violento robo: "Apuntaron a mi nene con 3 pistolas"

Un negocio de la zona sur de Rosario fue asaltado este jueves por la noche por tres delincuentes. Del lugar, ubicado en Leiva al 5800, se llevaron unos 8 mil pesos, mercadería y dos celulares. Las víctimas fueron los dueños del lugar y su hijo de cinco años, quienes fueron maniatados y apuntados con armas de fuego.

En diálogo con De 12 a 14 (El Tres), el dueño de la granja relató que por la noche una persona tocó el timbre para que la atendieran. "Mi mujer se asoma, lo conoce y le abre la puerta. Atrás de él entran dos más, con una pistola cada uno. La agarraron del cuello y la llevaron a la cocina. Le pedían platan", comentó.

Al momento del ingreso de los ladrones, el hombre expresó que estaba haciendo dormir a su nene en su habitación. "Vino uno, me apuntó a la cabeza. Me dijo: «Tirate al piso hijo de puta que te voy a quemar». Mi hijo se despertó y empezó a llorar y gritar que dejaran a su papá y a su mamá", agregó.

"Los tres le apuntaron a la cabeza a mi hijo. Te atan, porque no podés hacer más nada. Me decían «danos todos porque lo matamos». Yo les pedí que se llevaran lo que quisieran. Ellos le decían a mi hijo que se callara o lo iban a matar", contó entre lágrimas el propietario de la granja.

"Nos tiraron al piso, nos agarraron de los pelos y nos llevaron al antebaño. Mi hijo se defendía tirando piñas y patadas. Nos pusieron cinta en la boca y precintos. Se llevaron dinero en efectivo, cigarrillos, fernet, gaseosas. Cada uno tenía dos mochilas. Las llenaron y se fueron", señaló.

La víctima manifestó que tras el violento asalto, su pareja y su hijo están "descompuestos". "Tengo mucho miedo por mi hijo, no por nosotros. No quedó muy bien, pobrecito. No nos queda otra que seguir trabajando, acá alquilamos y vivimos de esto. Espero que la Policía nos ayude", concluyó.