Cuadernos, lavado y una duda: ¿de dónde salen los dólares?

Mientras las derivaciones por la causa de los cuadernos de las coimas mantiene en vilo al mundo político y empresarial, los coletazos de la investigación son aún impensados. Primero, porque desde las últimas horas trascendió que el juez federal Claudio Bonadio solicitó a la AFIP que analice los números no sólo de los titulares o mencionados sino también de las empresas que pagaron sobornos, lo que abre otro interrogante: si se hicieron operaciones con bolsos con efectivo, ¿cuál es el camino de los billetes y a qué instituciones alcanza?.

Los especialistas en delitos económicos o investigadores con experiencia en causas por corrupción coinciden en que la no utilización de grandes ingenierías financieras –como en este caso–, sino el pasaje de mano en mano de bolsos con dólares no es una maniobra casual, sino que es justamente lo que dificulta seguir los rastros del dinero. En ese sentido, aparecen las "cuevas" como punto de paso o partida.

Inclusive, la ex esposa del chofer de Oscar Centeno, chofer de Roberto Baratta, contó que su ex marido visitaba "cuevas" financieras con su jefe y se llevaban “bolsos con dinero”. Los cálculos señalan "unos 160 millones de dólares en efectivo".

Política, corrupción y dinero

Según Fernando Arrigo, fiscal federal que logró condenas en juicio oral y público a funcionarios como Julio De Vido, Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime y a los empresarios Cirigliano por la tragedia de Once, y ahora se desempeña en Rosario, "es bastante común la creación de sociedades que justifican el traspaso de dinero para ir lavando o para dar una apariencia de intervenciones de empresas que en realidad prestan un servicio difícil de cuantificar, como asesoramientos, que es muy difícil establecer su costo".

"En general son empresas que no tienen empleados o son muy pocos y aparecen como inmobiliaria o casas de cambio. Eso permite usarlas para variar de nombres y esconder el rastro del dinero. Es la mecánica de lo que vi en juicio por el vaciamiento del Banco Mayo", indicó a Rosario3.com.

Arrigo participó además del juicio en el que terminó condenada la ex ministra de Economía Felisa Miceli por el hallazgo de un bolso con dinero en un baño de Hacienda. "No sé si por desprolijidad o qué, pero descubrimos que el ladrillo de dinero con el que le habían pagado tenía un código de barras que pertenecía al Banco Central. Era dinero que una financiera había recibido en el circuito legal, pero esa entidad quedó vinculada al pago de coimas", recordó.

"Suele pasar que se usan cheques, donde por la compra-venta se van mezclando. Por ejemplo, en Rosario vemos causas vinculadas a drogas donde empresas que no tenían volumen negocian cheques en cantidad. Ahí se puede establecer el primer paso para el blanqueo; se cambia el efectivo por dinero que está en el banco y entra en el circuito", manifestó.

"No se puede decir que haya una sola forma para hacerla. Es impresionante la dinámica y la variedad con la que a veces se realiza. Hay un nivel de ingeniería impresionante", dijo el actual fiscal ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Rosario.

A pesar de ellos, la particularidad de la causa de los cuadernos es que el pago de coimas se hacía con bolso con dólares, todo dinero físico. "Una de las cosas que en general tiene el dinero en efectivo es que no es trazable. Salvo en el caso de Miceli, cuando ponés el dinero en un bolso en general no tiene registro. Es parte de la maniobra para no poder determinar el origen. No es que sea burdo, sino que es parte de la maniobra", indicó.

Cuando en la llamada "Ruta del Dinero K" el ex valijero Leonardo Fariña confesó que lavó 60 millones de dólares que Lázaro Báez mandó a Suiza, señaló que lo hizo a través la financiera Provalor. Pero lo más recordado es que ante la imposibilidad de contar, el dinero se pesaba: "Un millón de dólares pesa un kilo 100", explicó.

Y si de caminos se trata, esa investigación conocida el entonces fiscal a cargo José María Campagnoli reveló que "el dinero blanqueado en el exterior por Lázaro Baéz volvía al país limpio convertido en bonos de la deuda argentina desde el banco suizo Safra Sarasín SA a la Bolsa de Comercio de Rosario. Ahí eran liquidados en cheques y depositados a nombre de la empresa Austral Construcciones, en su cuenta del Banco Nación".

Contabilidad paralera

Por su parte, una investigadora de Rosario especializada en delitos económicos, estimó que el efectivo "es dinero que se mueve siempre en la sombra, como una caja chica que ponen en circulación y lo utilizan para las coimas".

En ese sentido, profundizó: "Del Producto Bruto Interno se estima que alrededor del 28% es economía marginal. Es el promedio entre la actividad productiva y la actividad de servicios. En ese sentido, coincidió con Arrigo en que "si son empresas de servicios el margen de marginalidad es mayor".

Es que tiene un menor promedio "en negro" la construcción o la industria dura. "Esas son economías del 90 por ciento en blanco y un 10% marginal con el que se da origen a empresas offshore ó pago de coimas", detalló.

Asimismo, afirmó que "siempre" se usan cuevas financieras, mutuales ó asociaciones civiles. "Hay mutuales, pero fundamentalmente banca privada, que tienen técnicas que garantizan el cobro en el extranjero", concluyó.

Con ese panorama, el de funcionarios detenidos. empresarios arrepentidos y firmas con una incipiente investigación en contra por lavado, todo parece un escenario aún incompleto: ¿de dónde salen y por dónde pasan los dólares?. La última hoja de los cuadernos aún está por escribirse.