Cuádruple crimen: hallaron la camioneta de una de las víctimas

El vehículo en cuestión es una Ford Ranger color blanco que sería propiedad de una de las víctimas, Nicolás Strubia, asesinado junto a la ex suegra de Feruglio en Sauce Viejo.

Una camioneta complicaría la situación judicial de Marcos Feruglio, detenido y acusado del cuádruple crimen de Santa Fe. Se trata de una Ford Ranger que Feruglio habría usado para viajar a la capital provincial tras asesinar a la suegra de su ex y a la pareja de ésta. El vehículo sería propiedad de Nicolás Strubia, una de las víctimas.

