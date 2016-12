Cuádruple homicidio: prisión preventiva a Feruglio, que irá a juicio oral

Marco Feruglio deberá cumplir prisión preventiva y en 2017 será sometido a juicio oral y público. La decisión sobre el joven imputado por cuatro crímenes en Sauce Viejo –lo acusan de matar a su ex suegro, su ex cuñada, su ex suegra y la pareja actual de su ex suegra– fue comunicada este miércoles en una audiencia de ampliación que terminó a media mañana. Según trascendió, encontraron fotos de las víctimas muertas en su celular.

Este miércoles se conoció que Feruglio será encarcelado y tendrá que cumplir prisión preventiva hasta el inicio del juicio que se estima comenzará a principio del año que viene.

También, según publicó el diario El Litoral, los fiscales Ferraro y Nessier informaron que se hallaron en el teléfono celular del joven fotografías de los cuerpos. Además, se pudo establecer la cronología de los hechos. Según los fiscales, el ataque en Sauce Viejo se produjo entre la 1 y la 1.30. Luego, Feruglio volvió a la capital provincial en la camioneta de Estrubia y la dejó abandonada en barrio Roma. Finalmente, se dirigió al edificio de calle 25 de Mayo al 1600 donde atacó a la familia Dusso.

En sus explicaciones a la prensa, el Fiscal Nessier señaló: “La investigación lleva cuatro días; tenemos un abundante material probatorio para poder llegar al juicio oral y público”. El funcionario del MPA cree que el juicio se podría desarrollar en 2017.

Sobre las actitudes de Feruglio, Nessier aclaró: “Hubo un desarrollo de los acontecimientos y que evidentemente hubo una actitud tranquila en su desenvolvimiento. Contamos con cámaras de seguridad del edificio y podemos examinar y ver cómo entró y salió”.