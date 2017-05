¿Cuál es el secreto de una dieta exitosa?

“Para no “olvidar la dieta”, hay que cumplir de a un objetivo a la vez”. Así lo expresa Tamara Cudi, médica nutricionista, especialista en diabetes, Jefa del Departamento de Nutrición del Grupo Gamma, quien lo fundamenta sosteniendo que: “lo primero que tenemos que hacer, así se los planteo a mis pacientes, es ir poniendo de a un objetivo a la vez; hoy me propongo incorporar una fruta a mi dieta a media mañana cuando siento apetito; ya que si quiero cumplir con todos los requisitos que me pide la dieta, en diez días olvido todo. Tengo que ayudar a la gente a que vaya incorporando de a uno todos los pasos de los nuevo hábitos que tiene que ir incorporando.

- ¿Cómo sigue?

- Después de una semana de alcanzar ese objetivo, les pido que focalicemos en otro; uno por vez. Si le pido que cambie todo junto, la persona se confunde y de a poco se desalienta. A los diez días pierde motivación y manifiesta que “no puedo hacer nada”.

En mi experiencia comprendí que hay que ir incorporando un cambio de hábito a la vez. A la alimentación saludable se debe ir entrando de a poco; dando pasos firmes, pero de a uno.

- Ustedes recomiendan colaciones a mitad de mañana y a mitad de tarde, ¿a qué alimento se debe recurrir?

- Una fruta, una barrita de cereales. Pero lo importante es que cumplamos con todas las comidas. Hay personas que tiene el hábito de no desayunar y eso está totalmente desaconsejado ya que a mitad de mañana no lo va a conformar una colación. Ésta cumple su función reguladora a mitad de mañana entre el desayuno y el almuerzo. Pero todo depende de dónde va estar la persona; si está en la casa, le podemos aconsejar un yogurt, una fruta, un caldo, pero en el trabajo podemos sugerirles una barrita, un turrón o estas barras de arroz que ahora proliferan. Todo depende del lugar donde se está.

Lo que destacamos es que se debe comer cada 2 ó 3 horas; si alguien se levanta a las 9 de la mañana, desayuna y la colación, entre el desayuno y el almuerzo probablemente no la necesite. La función de la colación es que no se llegue con tanto hambre a las comidas principales.

- ¿Tomar agua?

- Siempre y por lo menos entre 2 y 3 litros por día. Usar una botellita y llevarla con nosotros; su sola presencia hace que nosotros la tomemos.

- ¿Al mediodía, las personas que trabajan cómo pueden resolver su almuerzo?

- La gente en general lo resuelve comiendo algo rápido, no siempre lo más aconsejable y al paso lo que hace que cuando llegue a su casa esté con mucho apetito y comienza a las 19 horas a picar algún alimento y luego cena a las 21 o 22 horas. En estos casos sugerimos una colación a las 18 0 19 horas. El tema es que nosotros tenemos el hábito de comer tarde.