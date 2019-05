¿Cuáles son las nuevas soluciones para tratar la enfermedad de Parkinson?

Es una enfermedad que genera en el paciente mucha angustia, a la par que limita y condiciona su vida diaria. Esa angustia se trasmite a nosotros que por ahora no nos queda más que ir acompañando al paciente en su deterioro progresivo; sobre todo cuando la enfermedad no es tratada adecuadamente desde su inicio, ya que se demora el diagnóstico y no se toman las medidas adecuadas. Otras veces la enfermedad es intratable y entonces tratamos de brindarles a los pacientes la mayor cantidad de beneficios que el estadio de la enfermedad nos permite; para lo cual hay que estar actualizado en las novedades que van surgiendo de las investigaciones; estar en contacto permanente con los Centros que van en la vanguardia de las investigaciones. Desde estos Centros se organizan Estudios Multicéntricos de los que vamos a participar; se trata de la colocación de estimuladores cerebrales con Boston Scientific, con ,o cual hacemos un gran esfuerzo para poder ofrecerles a los pacientes lo que en los mejores centros del mundo se hace en materia de dar respuesta a una enfermedad que como le dije genera angustia y la que todavía no tiene solución.

- Usted es uno de los precursores de la cirugía del parkinson; ¿Qué diferencia hay entre lo que ustedes venían haciendo y la colocación de ESTIMULADORES CEREBRALES?

- Nosotros comenzamos hace 16 años con la cirugía de parkinson en la que hacíamos lo que se conoce como TERMO LESIÓN; es decir lesionar un núcleo; ahora lo que se hace es colocar los ESTIMULADORES CEREBRALES para inhibirlos a esos núcleos; esta metodología es la aceptada por todos los centros de referencia del mundo; ésta ha pasado a ser la técnica de elección y también la estamos haciendo en Rosario.

Se lo hace con el paciente despierto; tenemos un paciente que mientras lo operábamos cantaba en italiano.

En esta materia estamos a la altura de cualquier centro de avanzada del mundo y disponemos de toda la tecnología como para hacerlo.

Para llegar a este nivel conformamos un Equipo de trabajo con los doctores Julián Pastore y Facundo van Isseldyk con los que amalgamamos juventud y experiencia.

Disfrutamos de este momento en el que podemos brindarles respuestas y soluciones a los pacientes quienes con estas técnicas logran una mejor calidad de vida.