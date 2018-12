Cuatro preguntas que debes hacerte antes de elegir un curso online

Cursos online gratuitos en las plataformas educativas de las mejores universidades del mundo, formación online ofrecida por universidades locales y extranjeras, cursos cortos, formación en habilidades e incluso carreras enteras... El mundo del e-Learning crece cada vez más.

Las opciones para quienes deciden realizar un curso online son amplias y diversas.

Esto puede verse como positivo, pues la variedad permite a estudiantes y profesionales encontrar mayores posibilidades de formación. Sin embargo, también puede ser negativo cuando llega el momento de elegir.

¿Cómo preferir una opción por sobre otra? ¿Cómo saber qué curso es mejor?

Existen algunas preguntas de orientación que todo aquel que busque formación online puede hacerse para definir qué curso realizar. Estas preguntas permiten tener claro lo que se busca con este tipo de estudios, y así simplificar el proceso.

¿Quieres mejorar tus habilidades y ampliar tu perfil profesional sin tener que salir de casa? Estas son las 4 preguntas que deberías hacerte antes de elegir un curso online:

1. ¿Qué quiero aprender? Saber exactamente lo que buscas del curso te ayudará a definir entre un curso con un enfoque más práctico y uno más teórico.

2. ¿Tendré tiempo de hacerlo? La formación online puede ser tan demandante como la presencial. Analizar el factor tiempo puede permitir una selección más ajustada a la rutina del alumno.

3. ¿Mejorará mi perfil? ¿La institución que lo imparte cuenta con prestigio? ¿Me enseña una habilidad que me hace falta o es más de lo mismo? Si no mejora el perfil, no vale la pena.

4. ¿Es adecuado? No todas las disciplinas pueden enseñarse de forma online, algunas requieren instancias presenciales que resultan insustituibles.

Si bien de antemano algunos cursos pueden resultar más prestigiosos que otros y destacar en base a ello, no existe un único curso ideal para todo perfil.

Lo cierto es que el curso seleccionado dependerá enteramente de lo que busque aprender el alumno y del tipo de compromiso que este desee colocar en su formación.

Cuando lo que se busca es mejorar el perfil profesional para obtener un ascenso o buscar un nuevo empleo, los cursos breves que enseñen habilidades en un plazo corto siempre serán los mejores; en cambio, cuando se busca dar un giro completo a la profesión, se podrá acceder a carreras completas cursadas de forma online.

La elección puede hacerse más compleja al momento de definir entre dos o más cursos que cumplen una misma función. No obstante, en estos casos siempre resultará eficiente hacer un listado de aspectos positivos y negativos de cada opción, para lograr una comparativa justa.

Fuente: Universia España