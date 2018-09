Cuenta Ciencia, una colección de cuentos infantiles

La colección Cuenta Ciencia está integrada por cinco títulos en total, cuyas temáticas se acordaron entre la UNR y el Hospital Vilela: punciones, pacientes crónicos, nutrición, movilidad y visión. Para concretar la producción de los libros se consultó y entrevistó a médicas y médicos, enfermeras y enfermeros, del Hospital con el objetivo de fortalecer y potenciar la comunicación de temas sobre ciencias de la salud desde una perspectiva lúdica y creativa. Además, los cuentos contienen información acorde y adaptada a la edad de los pequeños lectores a los que están destinados, sin perder exactitud y veracidad.

Los autores y autoras de los cuentos de Cuenta Ciencia son de Rosario: María Soledad Casassola, Sebastián Carazay, Cecilia Reviglio, Alisa Lein y Sergio Pillón, como también la ilustradora encargada de diseñar cada edición, Cristina Rosenberg.

Para fin de 2018, estarán publicada la colección completa. La primera entrega se publicará en los primeros días de octubre y es el cuento escrito por María Soledad Casassola llamado Un truco para Matías. Ella es la coordinadora del proyecto y cuenta que la idea surgió desde la Dirección de Comunicación de la Ciencia en la Facultad de Ciencia Política y RR.

María Soledad explica: “La iniciativa comenzó como una posibilidad de colocar en palabras temores que interpretamos que podían tener los chicos relacionadas a temáticas de salud. Con esa primera inquietud fuimos al Hospital Vilela, ahí nos contactaron con la comisión Por mis Derechos, que está integrada por enfermeros, voluntarios, médicos, y también empleados administrativos del hospital, a quienes les contamos lo que queríamos hacer y el formato que habíamos pensado. A la comisión le pareció una propuesta muy interesante y de esa forma comenzamos a trabajar juntos”.

Posteriormente, se acordaron las cuatro temáticas sugeridas por el hospital y la quinta que fue una idea de los escritores. Cada libro comparte una misma estructura con tres partes: la primera es el cuento en sí mismo, la segunda es un juego de preguntas que desarrollaron los escritores teniendo en cuenta lo charlado con los profesionales del hospital, y la última, son actividades lúdicas para invitar a los pequeños lectores a jugar.

Algunas temáticas requirieron hablar con más de un profesional y en otros se entrevistó a médicos especialistas. “Los médicos son maravillosos, en su rutina diaria y mientras atendían a los cientos de pacientes que tienen, se hicieron el tiempo para que hablemos con ellos”, comentó María Soledad.

El proyecto pasó por el comité de docencia del hospital, que realizó una revisión final de los cuentos. Si bien no son textos académicos, porque son para los chicos, no se dice nada que no sea cierto en relación a cada tema. La idea fue buscar puntos de encuentro que atraviesan a la ciencia de distintas maneras; los cuentos no están expresados desde un discurso científico pero sí hay criterios que tienen que ver con la cientificidad, narrados con un lenguaje accesible para que los chicos se puedan apropiar y contarles una historia que sea interesante para ellos.

Patricia Taborda, es pediatra e integrante del grupo Por mis Derechos del Hospital Vilela. Este grupo surgió a partir del Comité de Bioética, para estimular los derechos de los niños, sobre todo de los hospitalizados. Por este motivo fueron convocados para intercambiar ideas con los escritores y las escritoras. “Es importante destacar que la lluvia de ideas que realizamos para elegir las temáticas, la hicimos junto a las maestras de la escuela hospitalaria, que hacen un trabajo muy interesante y necesario”, cuenta la pediatra.

“Para mí este proyecto es de avanzada porque se entrecruzan disciplinas que habitualmente no se abordan complementariamente, como es la salud y la comunicación o la literatura. Desde el Hospital nos parece un proyecto muy valioso, porque los escritores abordan temáticas muchas veces complicadas", explica Patricia y añade: "El cuento además leerlo el niño, permite transmitir también a su familia, o a todos quienes lo estén acompañando y lo atraviesan situaciones similares. El intercambio fue muy enriquecedor, tanto para nosotros desde el Hospital como para los niños que podrán leer los cuentos”.

La pediatra hace mención en la importancia de esta colección de cuentos ya que el niño puede conocer otros escenarios, descubrir, imaginar, narraciones que le permite abrir otras posibilidades, para crecer y para poder de alguna manera, tener herramientas para enfrentar su futuro. “Como pediatra sentimos la responsabilidad junto a los padres y la familia del niño de acompañarlos en el cuidado, deseando que puedan desplegar toda la fantasía y la creatividad", dijo

"Los pediatras tenemos que promover la salud como un derecho para todos los niños, pero no concebir a la salud como ausencia de una enfermedad, sino desde una mirada holística en la cual se estimule el potencial y armónico desarrollo del niño”, expresó Patricia Taborda.

Voces de los autores y las autoras

Los autores y autoras comparten un taller de escritura creativa, y para la mayoría fue su primera experiencia en la escritura de cuentos infantiles. Sebastián Carazay tiene hijas chicas y leyó muchos cuentos para niños pero fue todo un desafío porque a pesar de escribir para adultos, es la primera vez que escribe para un público infantil.