Espectáculo de teatro y títeres para chicos desde los 3 años y para toda la familia. Úrsula, una viajera cuenta cuentos llega con su carro repleto de objetos maravillosos. Trae la magia de una leyenda guaraní y el juego de tontos esqueletos que no encuentran a quien asustar y a la hora de partir, personajes rebeldes escapados de un cuento hacen de las suyas.

