Cuestionan “sobredimensionamiento” de costos en el aumento de Aguas

El Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress) realizó una serie de objeciones al pedido de Aguas Santafesinas de aumentar 89 por ciento la tarifa para el año próximo. Consideran, entre otras cuestiones, que no están justificados gastos por 300 millones de pesos. Advierten que si se aprueba la suba solicitada se incrementará la cantidad de usuarios morosos.

Oscar Urruty, representante de la oposición en el Enress, señaló al periodista Daniel Amoroso (Cada Día, El Tres) que si Assa consigue aplicar el 89 por ciento de la suba en la tarifa "aumentará tres veces la gente que no pueda pagar las facturas".

El ex diputado provincial señaló que Assa "sobredimensionó" costos. "Se tiene que hacer un análisis racional; la provincia no se puede dejar de financiar el servicio. La ineficiencia no la pueden pagar los usuarios", disparó.

"Quieren poner dentro de la estructura de Aguas costos que no son propios de obras y mantenimientos. Estamos hablando de 305 millones de pesos, que representan 30 puntos del aumento pedido", comentó Urruty.

Según explicó, la firma incluyó obras y mantenimiento de estructuras que no le pertenecen, como acueductos que abastecen a otras localidades que están por fuera de la concesión.