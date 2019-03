“D'Alessio está loco”, dijo la ministra Bullrich en Santa Fe

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, descalificó al falso abogado Marcelo D'Alessio. El nombre del supuesto letrado –quien decía ser, además, agente de la DEA– y su eventual vinculación con el gobierno nacional, volvió a aparecer en escena esta semana, cuando el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, expuso en la Cámara de Diputados sobre una supuesta red de espionaje que involucra a magistrados y funcionarios. Allí contó que D’Alessio, al momento de ser detenido por extorsión, reclamó hablar con Bullrich, con otros funcionarios del gobierno nacional y hasta invocó al presidente Mauricio Macri.

Este jueves, después de participar junto al intendente José Corral y el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, de la quema de casi 300 kilos de droga en el crematorio municipal, la ministra se refirió al tema y negó cualquier tipo de vinculación con el detenido.

“Una vez recibimos a D'Alessio en el Ministerio de Seguridad junto con el subsecretario de Narcotráfico, que es el principal experto contra el narcotráfico que tiene Argentina. D'Alessio habló de la metanfetamina, planteó fórmulas y una serie de cosas, tras lo cual el subsecretario me dijo: «Ministra, es un trucho; más de Google no pasó». A partir de ahí estuvo en una oportunidad en una sede de la Prefectura Naval, acompañando como abogado –así se presentó– (junto con otro abogado) al líder de Hinchadas Unidas, Mayo, totalmente contrario a lo que nosotros hacemos que combatimos a los barras bravas", dijo la ministra.

“La verdad es que es una persona que nunca ha tenido ningún tipo de participación en el Ministerio de Seguridad; nunca ha tenido ningún tipo de lugar institucional ni ningún tipo de información, y desde el primer día lo consideramos una persona sin condiciones ni capacidad como para estar en el Ministerio”, agregó Bullrich y recordó una anécdota que, según dijo, le rememoró el doctor Villena –juez federal de Lomas de Zamora, que tenía una causa abierta contra D'Alessio por lavado de activos– hace unos días.

“Villena me dijo: «¿Se acuerda ministra que hace un año yo la llamé para preguntarle si D'Alessio trabajaba en el Ministerio y que usted me dijo que no sólo no trabajaba en el Ministerio, sino que además, estaba chapa? –relató–; bueno, esa fue la palabra que usé. La verdad es que la relación nuestra fue una relación de no considerar una persona adecuada ni por su conocimiento, ni por su capacidad, ni por nada. Hicimos una evaluación. Lo consideramos una persona no apta y con rasgos que si bien no podría definir médicamente, no está en sus cabales”.

También le preguntaron a la ministra Bullrich en relación con la declaración del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien tiene a su cargo la causa que involucra al fiscal Stornelli y este miércoles declaró ante la comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados.

En concreto, le recordaron un tramo de la declaración de Ramos Padilla cuando dijo que al ser detenido, D'Alessio había exigido hablar con la ministra Patricia Bullrich. Ante esto, la ministra respondió: “Bueno, a mí me pueden detener y yo puedo decir «quiero que venga Trump». Es poco serio que alguien diga: «Exijo que venga el presidente». El doctor Ramos Padilla podría haberme llamado por teléfono en ese momento y yo le habría dicho: «Deténgalo de manera inmediata y haga lo que tiene que hacer como juez»".

También le consultaron a la ministra si D'Alessio tiene alguna vinculación con Cambiemos, ya que –apunta el periodista– “en algunos audios cita a su tío como escribano general de la Nación”. “No sé si es familiar, el escribano general de la Nación está ahí hace cuarenta años. Lo concreto es que el Ministerio de Seguridad de la Nación nunca tuvo ninguna relación, nunca le dio ninguna información, nunca lo consideró una persona idónea y cuando lo veíamos en los programas de televisión hablando de narcotráfico nos agarrábamos la cabeza porque (esta fue la definición que hizo nuestro subsecretario): «Es un trucho» y la que yo hice fue: «Está loco»”, cerró la ministra.