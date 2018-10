Daniel Angelici: "Carrió mezcla todo"

Tras el ultimátum de Elisa Carrió a Mauricio Macri –o Daniel Angelici o ella–, el presidente de Boca habló sobre su relación con el presidente. Dijo que sólo son amigos y que no tiene ningún interés en formar parte del gobierno aunque deslizó que en caso que Macri sea reelecto, no descarta trabajar en algún proyecto con el radicalismo para que los boina blanca tengan más presencia en la Casa Rosada.

"Lamento que la doctora Carrió haga esta manifestación", dijo Angelici sobre el ultimátum de la diputada nacional y socia fundadora de Cambiemos. "No me conoce, no sé qué le dirán de mí, nunca estuvo conmigo ni hablamos", continuó en una entrevista que concedió a Luis Novaresio en A24.

"Yo no estoy en el gobierno, soy presidente de un club. Soy amigo del presidente, compartimos la pasión por el fútbol y por Boca. Ella es una parte importantísima de una coalición de gobierno y yo soy un dirigente deportivo", señaló e insistió: “Cuando dice que tiene que elegir, no creo que hoy el presidente Macri tenga que hacerlo, porque no soy parte del gobierno ni tengo vocación de serlo”.

Además, dijo que la legisladora "mezcla todo": "Barrabravas, dirigentes… realmente podría averiguar quién soy. Me pone en un lugar donde quiere herirme estigmatizándome, me hace daño pero más me duele por mis hijos".

Con todo, reveló que, después de una eventual reelección de Macri, le gustaría trabajar junto a algún correligionario para que el radicalismo vuelva a la Casa Rosada.