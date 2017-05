Datos de la previa entre Newell's y el Rojo

El dato de la semana : Por segunda ocasión consecutiva Osella repetirá la alineación buscando la tercera victoria en fila. Historial: Se enfrentaron en 141 ocasiones, Newell's ganó 44, Independiente 57 e igualaron 40 veces. Los Rojos ganaron los últimos dos encuentros. El árbitro : Será Abel Espinoza quien dirigió 6 veces a La Lepra (3 derrotas y 3 empates, uno de ellos frente a Estudiantes hace 3 jornadas). El banco : D'Angelo, Formiliano, Voboril, Prediger, Mansilla, Elías, Isnaldo, Figueroa y Fértoli son los 9 futbolistas que completan la delegación leprosa. De ellos saldrán los suplentes. Entradas : La venta comenzó ayer y continúa hoy hasta las 19 en las boleterías de la puerta 6. Hay generales a $250 y plateas socios y no socios (desde $300 y $550 respectivamente). Es indispensable la cuota de abril y el DNI La reserva : Se presentará el lunes a las 10. Los de Vojvoda, que en la semana recibieron los 3 puntos del partido ante Aldosivi, son los líderes de la categoría. El recuerdo : En el Apertura 2008 La Lepra venció 1 a 0 a Los Diablos con gol del Ogro Fabbiani.

