David Lebon presentará su nuevo álbum "Encuentro Supremo" que cuenta con once canciones inéditas de su autoría, más un homenaje a su amigo Luis Alberto Spinetta con una emotiva versión del clásico de Almendra “Laura va” como tema final.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo