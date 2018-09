De Borges a Calle 13: así se aprende Literatura en el barrio Ludueña

Miriam Pavlinovic es profesora de Lengua y Literatura en la escuela Don Bosco del barrio Ludueña desde hace 20 años. Ahí tuvo que deconstruir toda su formación docente para aprender otra forma de dar clases, que consiste más en escuchar que decir, incorporando el relato de los jóvenes y sus gustos musicales como materia prima de trabajo.

“Cuando empecé en la escuela Don Bosco iba con la idea de "enseñar". Traía mucho conocimiento adentro de un bolso, para leer, para escribir, y sin embargo, tuve que desaprender todo, desarmar, volver a empezar, acercarme, mirar, abriendo mucho más el oído que la boca y cuando empecé a ver de verdad, observé que tenía un montón de jóvenes que traían inmensas historias, inmensos relatos como los que yo traía para leer”, sostuvo Miriam.

Aprender desde los propios relatos

Enseñar Literatura sin libros y sin Internet, parece algo imposible. Sin embargo, Miriam supo capitalizar esa carencia y utilizar la inmensidad de "textos" que tenía en el aula. “La carencia de recursos es un problema grave. Además, los chicos no estaban acostumbrados a leer en extensión, de manera individual, en silencio. Tuvimos que crear nuestros propios textos. Por ejemplo, tuvimos muchos años en distintos cursos muchos raperos y utilizamos sus canciones para trabajar. Siempre se escucha decir que los jóvenes no leen y no escriben, pero hacen muchas otras cosas. Tal vez no leen a Borges, pero podemos trabajar desde Calle 13”, señaló.

Si bien la profesora de Literatura explicó que hay un rango de contenidos que se trabajan o se sugieren, las planificaciones se fundamentan y a partir del grupo que tiene, arma y desarma. “No me detengo en la teoría y la gramática, si bien la damos como apoyatura, tratamos mucho de poder leer, entender, escucharnos. De leer lo que no está escrito, de la intención del otro, sobre todo cuando habla, cuando escribe, en la falta de inocencia, en la cuestión del poder de la palabra”, precisó.

Esto no quiere decir que no se traten algunas cuestiones gramaticales en la escritura pero, según la docente de la escuela Don Bosco, “es fundamental ser hablantes y yo les digo que las cuatro habilidades que tenemos que trabajar, que son hablar, escuchar, escribir y leer, nos van a perseguir toda la vida y por eso hay que trabajar para ser buenos usuario de la lengua”.

También hacen muchas salidas culturales: “Vamos mucho a los galpones del CEC, nos encontramos con otras escuelas, para poder salir del estigma de pertenecer a un barrio de periferia”. Cuando se encuentran con otros jóvenes entienden que todos tienen las mismas inseguridades, miedos, problemáticas, con más ropa o menos ropa, pero iguales. Salir de la escuela, del barrio, estar en contacto con pares, es muy enriquecedor”, contó.

Atender las prioridades

A la escuela Don Bosco asisten diariamente alrededor de 1100 alumnos, de jardín, nivel primario y secundario, la escuela orquesta del barrio Ludueña, los talleres y el EEmpa de la escuela Nazareth. Cuenta con un comedor, con copa de leche, almuerzo y cena: “Todas las escuelas tienen sus particularidades pero en instituciones como estas se suman realidades muy duras que tienen que ver con la alimentación, la vestimenta, la vivienda”, advirtió Miriam. “Hemos tenido que adelantar los desayunos porque los chicos, en muchos casos, vienen sin haber cenado. No se puede aprender con hambre y tampoco el docente puede y enseñar a alguien que tiene hambre”, apuntó.

Este escenario hace replantear el trabajo, día a día: “Hay que ir con la prioridad del momento. Si hay que ir a hacer mate cocido y no dar clases, hay que hacerlo”, aclaró. Lo mismo pasa con la vestimenta: “Son adolescentes y les da vergüenza el hecho de no poder ir a clases porque no tienen un par zapatillas. A veces las conseguimos pero no son las zapatillas con las que quieren mostrarse frente a sus pares porque en este mundo de consumo, parece que ser es tener y es una señal de éxito, Y lamentablemente, así también lo piensan y sufren nuestros jóvenes”, puso como ejemplo.

La peor cara del barrio es la muerte, y a Miriam le tocó vivirla de cerca, en varias oportunidades: “La muerte se ha naturalizado en el barrio. Cuando estás ahí y conocés la historia, conocés la familia, conocés lo que se pudo hacer, lo que no. Como dice la charla de Rodrigo Azziani en TEDxRosario, algunos no tienen más movidas. A veces todo se articula para que vaya a un solo lugar. Hay muchas cosas que se hacen, pero no alcanzan”.

Estar para ser con otros

Pero la historia que elige contar Miriam es la del lado B: “A pesar de todo lo malo que sucede, esos jóvenes eligen todos los días levantarse e ir a la escuela”, dijo. ¿Y por qué van? Porque es un lugar de pertenencia, de encuentro. “No para buscar conocimiento, creo que ninguna escuela es ese lugar. Eligen estar para ser, para aprender del otro”, consideró.

A pesar de la violencia y la muerte que golpea al barrio, siguen "enojados, por supuesto porque las noticias del barrio siempre resuenan cuando tiene que ver con estos temas". Y Miriam resalta en ese sentido: "Hay mucha vida detrás del barrio. Hay escuelas dentro de las escuelas, hay una cooperativa escolar, hay talleres, hay arte. Mucha gente que trabaja tratando de perseguir una sociedad más justa, más equitativa”.

“La única salida posible tiene que ver con la educación”, destacó a modo de sentencia la profesora y agregó: “No la educación de meter cosas en la cabeza, de saber mucho de una disciplina, la idea es aprender con, con-vivir, estar con”.

Por último, Miriam expresó: “Admiro la fuerza que tienen los chicos, me contagian su energía con la que todos los días enfrentan un nuevo día. Aprendí a ser muy agradecida por la posibilidad de poder pensar junto a otros, por el privilegio de empezar a ver al otro, a que las cosas no me sean indiferentes. La pasión contagia, si me quedo sin ideas o si estoy cansada no sirve. Es día a día, levantarse y un nuevo desafío”.