De Vido fue al Congreso y reiteró que no renunciará a su banca

Aunque este miércoles avanzaba en la comisión de Asuntos Constitucionales la posible expulsión de la Cámara de Diputados del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, el ex funcionario K se presentó esta mañana en el Congreso para encabezar una audiencia publica en su carácter de presidente de la comisión de Energía. De paso, reiteró a la prensa que lo esperaba que no piensa renuncia a su banca.

“De ninguna manera”, respondió De Vido ante una consulta de Cadena 3 sobre la posibilidad de su renuncia, luego de que este miércoles la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja resolviera, tras un acuerdo entre el oficialismo y el massismo, "darle tiempo al ex ministro a ejercer su descargo" hasta la semana entrante antes de avanzar con un dictamen sobre el proyecto que propone la expulsión del cuerpo del ex funcionario.

De Vido formuló este jueves por la mañana declaraciones a la prensa antes de participar en el Salón Azul del Senado, en su carácter de presidente de la comisión de Energía de la Cámara de Diputados, de la audiencia pública que se desarrollaba para evaluar el impacto de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic que se proyecta construir sobre el río Santa Cruz.

“Todo lo que expresé en el documento es lo único que voy a expresar”, dijo el actual diputado nacional por el Frente para la Victoria al ser abordado por la prensa al llegar al Palacio Legislativo, en referencia al escrito que envió este miércoles a la comisión de Asuntos Constitucionales, que debatía su expulsión del cuerpo, donde dijo ser víctima de “una de las persecuciones más sistemática, injusta y meticulosamente organizada” que recuerde.

Este miércoles por la noche, en un mensaje que difundió a través de su cuenta en la red social Facebook, De Vido aseguró que quienes impulsan su expulsión de la Cámara baja “buscan montar un escrache fascista a pocos días de las elecciones legislativas” y afirmó que continuará realizando su trabajo en el Congreso de la Nación, luego de afirmar que “lo que se pretende llevar adelante” en su contra “es insanablemente nulo”.