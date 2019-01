Denuncia a su suegra por el perro decapitado: “A los nenes los marcó de por vida”

Alicia, una mujer que pidió una restricción de acercamiento de su ex esposo y que vive en una planta alta de Fraga al 1200 bis, aseguró que su suegra –que habita la planta baja de la misma casa– fue quien decapitó al perro familiar luego de una pelea con ella y sus hijos. La dueña de la mascota se lamentó por la crueldad del hecho y dijo que teme por los chicos que vieron al perro Billy decapitado. Por eso, anunció que se irá del lugar donde vive, pese a las dificultades económicas que atraviesa.

El perro decapitado en la zona noroeste visibilizó este viernes un conflicto familiar. Una mujer quedó detenida por la muerte del perro y su nuera contó todo el contexto en el programa Telenoche (El Tres).

Alicia relató que los problemas con su suegra empezaron hace un tiempo y reconoció que es la titular de la vivienda que comparten. Por eso, dijo que el lunes próximo se irá de la vivienda porque la muerte del perro es un límite que se atravesó y la dejó preocupada.

“Dicen que la acusé de decapitar el perro porque me quiero quedar con la casa. Yo no quiero nada. Ya tomé la decisión de irme, alquilaré una piecita. Tengo miedo por ellos”, dijo la mujer en referencia a sus hijos.

Además, dijo que si su suegra “hizo esto con un animal, quedó claro que sus nietos no le importan”.

“Yo no se si es un enojo porque pedí que su hijo se retire (del hogar) pero a los chicos los deja marcados de por vida”, dijo la mujer y pidió a su suegra que “no agreda a sus únicos nietos”.

“Los nenes no se van a olvidar de esa imagen (del perro decapitado)”, lamentó Alicia y reiteró que se irá de su casa la semana que viene. “Por la situación económica no me pude ir antes, yo me voy de esta casa”, insistió.

Alicia dejó un número para quienes puedan ayudarla con un lugar para poder alquilar. Quienes puedan colaborar, comunicarse al (0341) 155956773.



Este viernes por la tarde comenzaron a viralizarse fotos de un perro de porte mediano al que le habían cortado la cabeza en la zona noroeste de la ciudad. También se señalaba a la mujer que vive en la planta baja como la responsable del acto.

Mery, una proteccionista del barrio, habló en el programa La primera de la tarde (Radio 2) y advirtió que “quien hace esto es un peligro para toda la sociedad”. Luego ratificó que “la información que circula es que la dueña del perro lo decapitó”. En realidad, el perro era de la familia y habría sido más cercano a la nuera y los nietos de la dueña de la vivienda.

“Lo que pedimos es que la gente tome conciencia de que son seres indefensos y que merecen ser respetados”, señaló la proteccionista.