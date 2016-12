Denuncian que familiares de niña electrocutada rompieron la guardia del hospital

“Tenemos que rever el tema de seguridad en el hospital, coordinar para que el 911 mande móviles de forma inmediata, ya que una sola policía no puede contener a tanta gente y además, hay que rever la parte edilicia porque no puede ser que quien quiera acceda al sector de internación y rompa todo lo que se lo ocurra”, dijo la dirigente.

“Repudiamos este hecho de violencia que era absolutamente innecesario, ya que no hubo causa para semejante episodio violento, más allá de la angustia de los familiares del paciente que fue llevado al hospital sin signos de vida”, señaló la profesional y explicó que un grupo de gente se metió en el ascensor y rompió todo lo que encontraba.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo