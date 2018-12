Denuncias por violencia de género y renuncia: "No sé de qué se me acusa"

Este miércoles el secretario de Producciones, Industrias y Espacios Culturales, Pedro Cantini, renunció a su cargo por denuncias de violencia de género. En su carta de dimisión, dirigida al gobernado Miguel Lifschitz, aseguró que todavía no recibió notificación de ninguna denuncia judicial y que no sabe de qué se lo acusa.

“Al día de la fecha no estoy notificado de ninguna denuncia por violencia de género, por lo tanto no sé de qué se me acusa. Dejar el cargo me permitirá presentarme ante la Justicia y ejercer mi derecho a defensa, como corresponde”, escribió Cantini al gobernador que manifestó, además, su intención de evitar así “tensión o daño” al interior del Frente Progresista y de la gestión provincial.

La renuncia de Pedro Cantini.

Aseguró que haber participado del gobierno santafesino como funcionario del Ministerio de Innovación y Cultura, fue “el más alto honor y a la vez la mayor responsabilidad que me ha tocado asumir en la vida”.

La renuncia es “saludable” para la provincia

La subsecretaria de Políticas de Género de Santa Fe, Gabriela Sosa, confirmó este miércoles a El Tres la renuncia de Cantini ante las denuncias realizadas. Valoró esa decisión aunque aclaró que la Justicia debe definir si es responsable o no de los hechos de violencia y acoso que se le imputan.

“Es saludable para la gestión pública y las mujeres desligarse de personas que están vinculadas a la violencia machista”, añadió.