Descanso dominical: la provincia también apelará el fallo

Al igual que el municipio rosarino, el gobierno de Santa Fe apelará el fallo de la Cámara Civil y Comercial de Rosario que dispuso la inconstitucionalidad de la ley provincial de descanso dominical.

Así lo confirmó este martes, el fiscal de Estado de la provincia, Pablo Saccone, en diálogo con Radio 2, luego que el gobernador Miguel Lifschitz le ordenara analizar el tema.

“Vamos a interponer el recurso de inconstitucionalidad para que la causa sea revisada por la Corte Suprema de la provincia”, dijo el funcionario en el programa Pegando la Vuelta.

Saccone interpretó que la “Legislatura local no incurrió en un exceso al legislar sobre el tema” y por eso pedirá la revisión en el máximo tribunal de la provincia.

El fiscal de Estado reconoció que la feria judicial va a demorar el tratamiento del tema y estimó que “hasta el próximo año no habrá novedades al respecto”.

En ese marco, sostuvo que los supermercados que tuvieron el fallo a favor porque presentaron recursos podrán abrir sus puertas a partir del 8 de enero.

La Municipalidad de Rosario ya había anunciado este martes a la mañana que apelará el fallo de la Cámara Civil y Comercial. Lo dijo la secretaria Legal y Técnica, Carmen Donadío, quien confirmó que tiene diez días hábiles para hacerlo.

Tras la presentación de un amparo de parte de las empresas Coto y Carrefour, tres de los cinco jueces de la Cámara declararon inconstitucional el cierre los domingos de los supermercados de más de 1200 metros cuadrados.

La efectividad de la medida abre un debate ya que se puede entender que no debería aplicarse hasta que la sentencia no quede firme por la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, Saccone y Donadío señalaron que si en este tiempo no se ordena lo contrario, las cadenas mencionadas podrán funcionar a partir del domingo 8 de enero.