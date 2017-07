Desde el gobierno, descartan una suba mayor del dólar

Cabrera sostuvo que "no hay liberación de importaciones" sino que se apunta a "facilitar el ingreso de insumos importados para que sirvan para la producción".

"Probablemente tengamos un crecimiento superior al tres por ciento. Es cierto que puede ser heterogéneo y es probable que te encuentres con alguien que haya perdido el empleo o que no le esté yendo bien, pero inexorablemente en algún momento estos sectores se van a incorporar a la economía creciente", aseguró.

Consideró que "hay una cosa que no es discutible: en el último trimestre de 2016 la economía creció, el primer trimestre de este año creció, el segundo trimestre de 2017 creció y seguimos creciendo".

En este sentido, destacó que "hay una fuerte inversión pública en la construcción y me parece que se está demorando la inversión privada en la construcción, pero esto inexorablemente va a ocurrir".

"Cuando pasa esto de que sube y baja el dólar, no existe esa certeza y por ende es mucho más riesgoso invertir en pesos. Para nosotros es bueno esto", remarcó.

Dijo que la suba de las últimas semanas "no se deben a desequilibrios financieros", lo cual resulta "bueno".

"El dólar en Argentina es libre. No querría decir cual es el techo porque justamente eso tiene que ver con un mercado de compra y de venta. Lo que sí puedo decir es que yo no tengo dudas de que lo que sobra en Argentina son dólares", subrayó el funcionario macrista en una entrevista publicada este domingo en el diario El Tribuno de Salta.

