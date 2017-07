Desde que comenzó 2017 se contaron 19 femicidios en Santa Fe

“En Rosario, desde 2013 tenemos en vigencia la emergencia en violencia de género, sin embargo no sabemos nada acerca de las partidas presupuestarias y de las acciones que se realizaron en este marco de urgencia. Los concejales de la ciudad no tenemos idea del dinero destinado a esta terrible problemática”, apuntó e hizo un fuerte llamado de atención a la Justicia por “sentencias leves a los hombres violentos” y por la falta de formación de jueces, defensores y fiscales en perspectiva de género. “Entre otras cosas”, disparó.

