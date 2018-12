Detuvieron a 60 personas en protesta de "chalecos amarillos"

Un total de 60 detenidos es el balance de la nueva manifestación de los "chalecos amarillos" en Bruselas, en la que participaron entre 400 y 500 personas, según indicó a EFE una portavoz de la Policía de la capital belga.



No obstante, la Policía no cuenta aún con datos sobre cuántos de esos 60 manifestantes han pasado a disposición judicial y cuántos han sido puestos ya en libertad.



Según la radiotelevisión pública belga francófona, RTBF, entre los manifestantes figuraban algunos miembros del movimiento de extrema derecha "Nation".



A pesar de las detenciones, no se han producido disturbios graves durante la tercera marcha de los "chalecos amarillos" en Bruselas, en contraste con las dos anteriores convocatorias, marcadas por los enfrentamientos con la Policía y los daños ocasionados a vehículos.



"La acción de los 'chalecos amarillos' hoy se ha desarrollado en calma. No ha habido daños, no ha habido heridos y las consignas se han seguido bien en su mayoría", constató en Twitter la Policía de Bruselas tras el fin de la manifestación.

Quinto sábado en París

Las protestas de los "chalecos amarillos" de este sábado, el quinto consecutivo, registró hoy una menor participación y tensiones en algunos puntos conflictivos en París entre manifestantes y las fuerzas del orden, aunque la jornada transcurrió en sus primeras horas sin incidentes destacables.



En los Campos Elíseos, epicentro de las manifestaciones en la capital francesa, las fuerzas del orden lanzaron gases lacrimógenos contra un grupo que intentó forzar una barrera policial.



Una situación parecida se dio durante breves instantes en la Plaza de la Ópera cuando las fuerzas del orden comenzaron a desalojar a los manifestantes, pero la situación volvió rápido a la calma.



En total, el Ejecutivo ha desplegado en París 8.000 agentes y 14 vehículos blindados, cifra similar a la de la semana pasada, y 69.000 en toda Francia, 20.000 menos que hace siete días.



La Prefectura de Policía indicó a EFE que poco después de las 13.30 (12.30 GMT) habían sido detenidas en París 95 personas, de ellas 63 bajo custodia, frente a los 598 arrestos, de los cuales 475 bajo custodia policial, de hace siete días a esa hora.



El Ministerio del Interior añadió que a media jornada hubo 33.500 manifestantes en todo el país y otros 2.200 solo en París, en comparación con los 77.000 y 10.000, respectivamente, de hace siete días.