Detuvieron a un hombre que abusó de su hijastra durante años

El abuso sexual comenzó cuando la víctima tenía solo 10 años y se mantuvo hasta los 14 y como consecuencia de esas relaciones no consentidas, tuvo un hijo, indicaron fuentes judiciales.

