Día del Amigo: menos de un 3% de alcoholemia positiva, la mitad que en 2016

Para aquellos que demostraron no haber bebido nada, hubo incentivos como descuentos y cenas que fueron proporcionados por comercios nucleados en Aehgar.

La cifra es menos de la mitad de la que se registró en la sumatoria de procedimientos del año pasado para la misma fecha, cuando se registró un 7 por ciento de automovilistas que no estaban en condiciones de manejar por haber bebido.

