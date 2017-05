Dictan curso intensivo de doblaje en Rosario

Hernán Palma es locutor y actor de doblaje latino. Entre sus trabajos se cuentan comerciales para primeras marcas, locuciones en off y doblaje en largometrajes (Los Indestructibles 3: Glenn Powel), series animadas (Gaspar el Pingüino: Gaspar), series de televisión (Que Talento: Carter), largometrajes animados (Ratattouille: Voc adic), narraciones y dirección de doblajes al portugués (Bubba e seus Amigos/Disney) .

