Diego contó la primera vez que consumió drogas

Los problemas de Diego Armando con la droga son cosas del pasado. Así lo contó el astro del fútbol a la televisión italiana. En la entrevista relató cuándo fue la primera vez que consumió, cómo transcurre su vida en Dubai, la relación con sus hijo y hasta opinó del Papa.

“Tenía 24 años cuando consumí droga por primera vez, en Barcelona. Ha sido el error más grande de mi vida”, dijo Maradona en una entrevista a la cadena Mediaset Canale 5. De inmediato, Diego, aclaró que hace más de 13 años que no consume y que se siente afortunado de seguir con vida: “La droga es el problema más grande, la droga mata. Me considero afortunado por poder hablar de esto. Si hubiera seguido de esa forma, ahora a esta edad ya habría muerto", relató.

A lo largo de la entrevista, Diego dio detalles de su vida en la actualidad y contó que tiene tres años de contrato en Dubai, que hace el amor con Rocío Oliva, su novia y que juega al fútbol. “Tengo a mis cinco hijos y mis nietos. Siempre me han dicho que no reconocía como hijo a Diego Jr. Le doy razón a la gente. Me perdí muchos años de un hijo maravilloso. Lo mismo con Jana. Hoy es mi amor”.

Su hijo mayor, Diego Jr. nació hace 30 años fruto de una relación extramatrimonial cuando estaba casado con Claudia Villafañe y jugaba en Napoli. Si bien estuvo muchos años sin tener contacto “ahora trabajamos juntos en la Academia Maradona de Dubai. A Jana, su otra hija extramatrimonial la reconoció en 2008, cuando la Justicia argentina determino que era hija biológica suya.

Maradona también opinó sobre el Papa Francisco: "Somos dos argentinos que llegamos muy alto. He estado con otro Papa, pero no transmitía nada. Este está haciendo cosas dentro del Vaticano que son de un fuera de clase", concluyó.