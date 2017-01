Dime si eres simpático y te diré cómo es tu cerebro

"No podemos responder a la pregunta de qué viene primero, el huevo o la gallina", dijo Riccelli, que destacó que la forma del cerebro está determinada por la genética y también por factores ambientales.

El estudio publicado en la revista Journal Social Cognitive and Affective Neuroscience, sin embargo, no mostró de forma concluyente una relación entre la forma del cerebro y el tipo de personalidad, señalaron los autores.

