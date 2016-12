Din don dan: los mensajes de Navidad de los famosos

En familia cerca del arbolito, solos con una selfie muy primer plano, con una copa en la mano, de rojo, blanco o verde. Así se mostraron los famosos esta Nochebuena por las redes sociales. Entre bocado y bocado, tuitearon, instagramearon y snapchatearon. Menos mal que el vitel toné se come frío.

