Diputada brasileña demanda a quienes la agredieron por su escote

Una legisladora brasileña irá a la Justicia contra usuarios que en las redes sociales la atacaron por usar un vestido escotado durante la toma de posesión de su banca. La mujer demandará a quienes la amenazaron por su vestimenta.

El diario Página 12 informó que la diputada estadual brasileña Ana Paula da Silva, más conocida como Paulinha, presentará acciones judiciales contra aquellos que la agredieron en las redes sociales por usar un escote pronunciado en la ceremonia de toma de posesión.

Da Silva fue electa el año pasado como diputada en la Asamblea del estado de Santa Catarina por el Partido Democrático Laborista (centroizquierda) de Ciro Gomes. Antes, había sido alcaldesa del municipio costero de Bombinhas durante dos mandatos.

“Mi equipo está imprimiendo los comentarios y documentándolos, voy a entrar en una acción judicial contra los autores”, advirtió Da Silva. “Ser criticada en la vida pública es algo normal y esperado. Pero me sentí psicológicamente violada. Un internauta dijo que si fuese violada no podía reclamar. Una mujer comentó que no podría hablar de Dios, porque Dios no bendeciría a una mujer como yo”, afirmó.

A pesar de los comentarios, la Asamblea Legislativa y la diputada, aclararon que la ropa estaba dentro del protocolo. “No se usa frecuentemente en estas ocasiones, pero no rompí nunca regla. Mucha gente puede pensar que es impropio de la ocasión porque nuestra participación en la política es tan minúscula, somos tan pocas mujeres, que nos vamos adaptando a una serie de reglas que, si te ponés a pensar, no son del mundo de las mujeres. Son del mundo de los hombres”, aseveró da Silva al diario Folha de Sao Paulo. “Creo que lo que pasó es un extracto de ese machismo secreto, subterráneo, que todavía está anclado en nuestra sociedad”, sentenció.