Diputados convirtió en ley la reforma al impuesto a las Ganancias

Desde el oficialismo, el presidente del Interbloque Cambiemos, Mario Negri, sostuvo que “no sólo hubo agresiones en un lugar" y que a las agresiones "hay que repudiarlas a todas”, en referencia al caso del ex diputado del FPV-PJ Horacio Pietragalla, quien atacó a un agente de policía, como se vio en un video difundido en las últimas horas.

La Cámara de Diputados convirtió en ley por 166 votos contra 5 la reforma al impuesto a las Ganancias, que eleva el mínimo no imponible de 37.000 pesos brutos (30.500 de bolsillo) para casados con dos hijos, y a 27.941 pesos brutos (23.200 de bolsillo) para solteros.

