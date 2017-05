Disturbios en protesta contra los candidatos Macron y Le Pen en París

Marine Le Pen reaccionó a los altercados en la manifestación con un mensaje en su cuenta de Twitter para rendir homenaje a los agentes heridos y declarar: "Ese desmadre y ese laxismo es lo que no quiero ver más en nuestras calles".

Los sindicatos franceses celebraron, precisamente, el 1° de Mayo divididos sobre cómo hacer frente al ascenso de Le Pen, ya que mientras los "reformistas" han pedido el voto explícitamente para Macron, los más izquierdistas no quieren que se les asocie con un programa socioliberal que critican.

