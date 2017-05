Docente sufrió una paliza de un alumno: peligra la vista de un ojo

Una docente de la escuela primaria Nº 109 Carlos Daniel Vila, de La Paz, Entre Ríos, sufrió una paliza por parte de un alumno de quinto grado. Perdió el 90 por ciento de la vista del ojo izquierdo, tiene un hombro lesionado y cuatro vértebras cervicales comprometidas. La mujer relató cómo fue el ataque a través de su cuenta de Facebook.

Julieta Petrolo contó que el pasado 25 de abril, en el aula, vio a un alumno de 10 años que era ahorcado por otro de 13 contra el suelo. Quiso intervenir y la víctima pasó a ser ella. "No me defendí, me deje golpear, era preferible mi cuerpo enorme a ese cuerpo frágil", expresó en el texto que publicó en la red social.

La mujer dijo que sufrió dos golpes "fortísimos" del alumno. Uno de ellos, en el hombro, la hizo chocar contra una pared. "Al distender el hombro, casi sacarlo de lugar, movió la cervical y afectó la vista. Los alumnos se asustaron y le dijeron a su compañero que parara. El se dio vuelta, se sentó, agarró un librito que tenía en la mano y se puso a leer. Como si nada", destacó.

"Perdí mi vocación", posteó Julieta en una dura carta en esa red social. Y en diálogo con el canal Todo Noticias contó que, además, tuvo que vender ropa usada para pagar parte del tratamiento médico porque el seguro no se lo cubre.

La maestra señaló que la ART no se hizo cargo "de nada" y agregó que ella tiene suplencias hasta el 26 de junio. "Me mandan las recetas y debajo me ponen «no corresponde»", apuntó. Además del tratamiento traumatológico solicitó atención psiquiátrica por lo acontecido. "Ese día, la docente de grado faltó porque tuvo un principio de ACV. Un directivo me pidió que saliera de mi grado (es docente de 4°) y me haga cargo de ese curso", recuerdó.