Dos casos de violencia de género terminaron con detenciones

Uno de los hechos tuvo lugar en avenida Pellegrini al 7300. Allí, la víctima de 23 años relató a la Policía que su ex novio entró a la vivienda, pese a contar con prohibición de acercamiento, y le dio varios golpes de puño. El hombre, de 34 años, fue arrestado y trasladado a la subcomisaría 22ª.

Una joven de 23 años denunció en la madrugada de este domingo que su ex pareja ingresó a su casa y la golpeó en el rostro. Un caso similar se registró minutos antes en otra vivienda. Los dos presuntos agresores quedaron detenidos en la misma subcomisaría.

