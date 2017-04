Por mantenimiento de subestación transformadora, no habrá servicio de 9 a 13 en: 27 de Febrero, Río Paraná, Virasoro y avenida Tte. Sánchez.

