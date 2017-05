Dos zonas de la ciudad sin luz tras el temporal

Dos zonas de la ciudad no tenían energía eléctrica tras el intenso temporal que tuvo lugar este jueves a la tarde. Debido a las lluvia y el viento se resintieron las instalaciones eléctricas que dejaron sin luz a vecinos de Fisherton y Tío Rolo.

