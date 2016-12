Dujovne: "A nivel nacional no sobra ningún empleado público"

"La economía ya se ha estabilizado, aunque no estamos conformes, queremos que la inflación sea del 5% anual en tres o cuatro años", expresó.

"A nivel nacional no nos sobra ningún empleado público, de ninguna manera queremos reducir el empleo público en las provincias, queremos provincias pujantes que ya no tengan migraciones masivas que lleguen a Buenos Aires para vivir en condiciones de hacinamiento y precariedad", enfatizó el funcionario nacional.

El flamante ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, afirmó que "a nivel nacional no sobra ningún empleado público". Agregó que el gobierno no busca "reducir el empleo" y afirmó su objetivo es "continuar con el programa económico de Mauricio Macri".

